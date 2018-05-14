وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية، رغم صدور الموافقات على طلبات قروضهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26 شوال 1439، حتى 25 شوال 1440هـ، على أن يشمل القرار المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم، اعتبارا من 22 شعبان 1429 (منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس).وأكد المتحدث باسم الصندوق حمود العصيمي أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على التمديد، جاءت حرصا منه على إعطاء المواطنين والمواطنات فرصة إضافية لتملك مسكنهم الأول.ودعا كافة المستفيدين الذي شملهم قرار التمديد إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري «التمويل المدعوم»، التي أوجدها الصندوق بما يتلاءم مع إمكانات وتطلعات المستفيدين على قوائمه.وأفاد العصيمي أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60%، تمهيدا لرفعها إلى 70% بحلول 2030.وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري لـ«عكاظ»: «كل من صدرت له الموافقة بالحصول على القرض من قبل صندوق التنمية العقارية فهو مستحق له، لكن عدم اكتمال بعض الإجراءات النظامية تسبب في إعاقة بعض المستفيدين من الحصول عليه، إلا أن مجرد إعطاء مهلة للمتقدمين سيسرع حصولهم على القروض، كما يجب على الصندوق إيجاد الحلول التي تمكنهم من عدم التأخر من الحصول على القروض».