بحث مسؤولون في وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال لقائهم بممثلي المستثمرين الزراعيين، ومصانع الأعلاف المهتمين باستيراد الأعلاف الخضراء، في ميناء الملك عبدالله الاقتصادي برابغ أخيرا، الإجراءات النهائية لاستيراد الأعلاف الخضراء تزامناً مع قرار إيقاف زراعتها في المملكة اعتبارا من25/‏2/‏ 1440. وكشف مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف في وزارة البيئة والمياه والزراعة محمد العبداللطيف أنه تم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات والتسهيلات المقدمة لاستيراد الأعلاف الخضراء عبر الميناء بالشكل الذي يسهم في تأمين احتياجات المواشي من الأعلاف، وكذلك مناقشة بعض القضايا المتعلقة بمدة التخليص، وتقديم خدمات بتكلفة منافسة.من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للميناء نبذة تعريفية عن الشركة وفرص المستثمرين في تملك أو استئجار أو استثمار مساحات التخزين في الميناء وخيارات طرق الإفراغ والتحميل والتخزين المناسبة لاستيراد الأعلاف.يذكر أن ميناء الملك عبدالله يعتبر منشأة حيوية متكاملة ذات موقع إستراتيجي مهم، كما أنه يقدم منظومة متكاملة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي تسعى إلى توفير فعالية فائقة للأعمال من خلال تقديم ميزات وخدمات مطلقة وغير تقليدية تخدم العملاء حسب الاحتياج، إضافة إلى أحدث التقنيات المتطورة والكوادر التي تعمل باستمرار لتطوير وإدارة ميناء عالمي المستوى وبأسعار منافسة.