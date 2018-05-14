بلغ إجمالي البضائع المناولة في الموانئ السعودية خلال الربع الأول للعام الحالي 70.289.152 طنا. ووصل إجمالي كميات الحاويات المناولة إلى 17.326.758 طنا، فيما بلغ عدد الحاويات المناولة 1.552.955 حاوية، وذلك وفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ «موانئ».في حين بلغ عدد السفن 3.049 ألف سفينة، وعدد العربات 197.814 عربة، وعدد الركاب 258.107 ركاب، وعدد المواشي 1.311.841 ماشية.يذكر أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي البضائع والحاويات المناولة خلال الربع الأول لعام 2018 مقارنة عن العام السابق.وتسعى «موانئ» على تطوير بيئة إدارة وتشغيل الموانئ السعودية، ورفع وتفعيل كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها، بما يخدم في إقامة مشاريع متنوعة تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.