أسفرت الجولات التفتيشية الميدانية للهيئة العامة للزكاة والدخل لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية لضريبة القيمة المضافة، وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وذلك تزامنا مع زيادة حركة النشاط التجاري مع دخول شهر رمضان الكريم، عن ضبط 5212 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، وذلك منذ تطبيق الضريبة في الأول من شهر يناير 2018 وحتى الآن.وتمثلت غالبية المخالفات التي رصدتها الهيئة في إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين لا تحتوي على البيانات النظامية لأغراض الضريبة، وتحصيلها من المستهلكين بنسبة تزيد على 5%، وعدم وجود رقم ضريبي على الفاتورة، وعدم التسجيل في نظام الضريبة.وأوضحت الهيئة أن حملاتها الميدانية، التي تقوم بها فرق التفتيش التابعة لها، استهدفت قطاعات عدة، من بينها المراكز التجارية، ومراكز صيانة السيارات، ومحلات المواد الكهربائية وأسواق المواد الغذائية، وشملت جميع مناطق المملكة، إذ تأتي ضمن سياق جهود الهيئة للتأكد من التزام المنشآت باللوائح التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.