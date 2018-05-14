قدر مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الإستراتيجي بشركة أرامكو السعودية المهندس عبدالله بندر الثعلي حجم بعض الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والمنبثقة من برنامج «اكتفاء» بأكثر من 1.5 مليار دولار، ما يعادل (5.625 مليار ريال)، لافتا إلى أن إدراج متطلبات برنامج «اكتفاء» في عقود شراء المواد والخدمات من المصانع المحلية بلغ 25 مليار دولار، ما يعادل (93.75 مليار ريال).وقال خلال ملتقى «الثورة الصناعية الرابعة ودعم برنامج اكتفاء لها»، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية بمقرها أمس (الأحد): «اكتفاء حقق منذ انطلاقته معدل 45% من المحتوى المحلي بنهاية العام الماضي 2017 على مستوى الشركات التي تتعامل معها أرامكو السعودية، إضافة لرفع نسبة الشراء من المصانع المحلية لتصل إلى 50% خلال العام 2017، وهي أعلى نسبة تحقق في تاريخ شركة أرامكو».من جهته، أوضح المهندس أحمد الفالح من «أرامكو السعودية»، أن «اكتفاء» يهدف لرفع نسبة التصدير إلى 30%، والمساعدة على تأسيس قاعدة صناعية وطنية تنافسية على مستوى عالمي.وأشار إلى حرص أرامكو على توفير الدعم والبيئة الداعمة لنجاح «اكتفاء»، من خلال تطوير سلسلة الإمداد والتركيز على التصنيع المحلي في السلع والخدمات، وتطوير الأيدي العاملة الوطنية، فحجم المصروفات المستقبلية يصل إلى 1.4 تريليون ريال، بمعدل صرف سنوي يبلغ 140 مليار ريال.من ناحيته، بين المهندس محمد أبو شريفة من قطاع «أنظمة التحكم والعمليات بأرامكو» أن إنفاق سوق الشرق الأوسط لقطاع الأمن الإلكتروني (الأجهزة، البرامج المحمية) بلغ نحو 13.2 مليار دولار خلال 2015، وسيصل الإنفاق إلى 55.2 مليار دولار بحلول 2020 – 2022 بمعدل نمو سنوي مركب 23%.وأفاد بأن معدل الإنفاق بالمملكة نحو 21% ويخصص معظمه للبرامج الأمنية التقليدية.وأضاف: «شركة أرامكو تستخدم طائرة بدون طيار لفحص مداخل (الشعلات) عن طريق التصوير الضوئي والحراري، كما أن الشركة تعمل على بناء الحوسبة السحابية الخاصة لتقديم الخدمات للعملاء الداخليين، ومعدل النمو في الحوسبة السحابية يبلغ 13% سنويا، فيما يتوقع إجمالي الإنفاق أن يبلغ 2.5 مليار دولار بحلول 2020 – 2025، كما أن معدل نمو سوق البرامج يبلغ 36%، وسيصل حجم الإنفاق إلى 730 مليون دولار بحلول 2020 – 2025».وذكر أن أرامكو تمتلك أكثر من 10 آلاف عقدة لتشغيل تطبيقات التنقيب وهندسة البترول؛ ما ساعد على اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز.وأفاد بأن حجم الإنفاق على التطبيقات المتنقلة بالمملكة يبلغ 300 مليون دولار، ويتوقع ارتفاعه بنسبة 11% ليصل 780 مليون دولار بحلول 2020 – 2025، وأن حجم الإنفاق المتوقع في تحليلات البيانات الضخمة 716 مليون دولار بحلول 2025، ويصل معدل النمو المركب إلى 13.6%.ونوه بقوله: «حجم الإنفاق في الطباعة ثلاثية الأبعاد في الشرق الأوسط 3.1 مليون دولار بحلول 2025، ويبلغ معدل النمو 16%، كما يتوقع أن تصل مبيعات الربوتات إلى 8% حتى عام 2020، وتوجد فرص كبيرة لاستخدام الربوتات في تصنيع المعادن الأساسية، كما أن نمو الربوتات في المجال الصناعي يصل 15% حتى 2025 ليبلغ عدد الربوتات 11 ألف ربوت بحلول 2025».