انضمت 9 شركات عالمية جديدة إلى قائمة شركاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، الذين سيسهمون خلال الفترة القادمة في جهود الشركة لنقل التقنية، والمعرفة، وتوطين الصناعة، وتوليد فرص العمل، في المملكة, وأكد نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، خلال تنظيم الشركة اللقاء السنوي لشركاء «موطن الابتكار»، في مركزها في وادي الرياض للتقنية أخيرا، الذي شهد استعراضا لأداء ومنجزات «موطن الابتكار» خلال العامين 2016- 2017م، مع تقديم إستراتيجيته للعام 2018م، كما اطلع الشركاء على مبادرة «نساند» التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، أن انضمام المزيد من الشركاء إلى «موطن الابتكار» يؤكد نجاح هذا المشروع في المساهمة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي، بما يتوافق مع إستراتيجية سابك 2025م، التي تعتبر الابتكار عنصرا أساسيا في تطوير مجالات عمل جديدة من شأنها دعم الخطط التنموية للمملكة.يذكر أن اللقاء تناول الفرص التي يتيحها «موطن الابتكار» لشركائه العالميين ضمن منظومة التعاون، التي تضم 42 شركة رائدة من تسع دول، بما يضمن نمو الأعمال في بيئة استثمارية جاذبة، تمكنهم من الإسهام في المشاريع الكبرى، التي تنفذ في قطاعات مثل البناء والتشييد، والطاقة، والنقل، والمنتجات الاستهلاكية في المملكة, وزار الشركاء الجدد خلال اللقاء نموذج «المنزل عالي الأداء» الذي أنشئ في «موطن الابتكار»، وتعرفوا على حلول استهلاك الطاقة التي يقدمها، وتصل نسبة توفير الطاقة في هذا المنزل إلى 40%.