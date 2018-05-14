أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس (الأحد)، عزمها استثمار 165 مليار درهم (45 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس القادمة؛ لتوسعة عمليات التكرير في مجمع الرويس، الذي يضم أحد أكبر مصافي النفط في العالم.وقال وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي للشركة سلطان الجابر: «المشروع الضخم سيزيد قدرة المجمع على التكرير بنحو 65 % لتصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول 2025».ويتضمن البرنامج خطة لبناء واحدة من أكبر كسارات المواد الخام في العالم؛ ما يزيد الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات من المجمع من 4.5 مليون طن سنويا في 2016 إلى 14.4 مليون طن سنويا بحلول 2025.