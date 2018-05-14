كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة البنك الأهلي لشراكته لجائزة «وعي» في نسختها الثانية، وهي المسابقة التوعوية الصحية، وذلك خلال الحفلة التي أقيمت أخيرا؛ لإعلان أسماء الفائزين وتكريمهم برعاية وزير الصحة في فندق الريتزكارلتون بالرياض.وتهدف الجائزة إلى رفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، واستثمار طاقات الشباب، وزيادة الشراكة بين المجتمع والمهتمين في مجال التوعية على مستوى المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي.وتتيح الجائزة للأفراد المشاركة في أحد المسارات الخمسة المختلفة، وتشمل فيديو توعويا قصيرا، وتصميم إنفوجرافيك، وموشن جرافيك، والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى مسار سناب شات، وخصصت جوائز نقدية للفائزين في مسار الفيديو القصير تبدأ من 150 ألف ريال.ويعي البنك الأهلي مسؤوليته الوطنية تجاه مُجتمعه من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في مثل هذه الفعاليات الوطنية والمعرفية التي من شأنها دعم جهود التنمية الاجتماعية في شتى المجالات، وهو ما يسعى له البنك إيماناً بأهمية تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص في دعم التنمية المعرفية تحقيقاً لرؤية السعودية 2030 وخلق طاقات إيجابية وتنموية فاعلة في اقتصادنا الوطني.