أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، النتائج الأولية للانتخابات العراقية وتشمل 10 محافظات، وقالت مفوضية الانتخابات، خلال مؤتمر صحفى، إن تحالف «سائرون» بقيادة الصدر تصدر أصوات بغداد، و«ائتلاف النصر» بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي حل ثانياً فى بغداد.



وذكرت المفوضية أن تحالف الفتح بقيادة العامري تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في كربلاء، يليه تحالف الصدر ثم العبادي، فيما تصدر تحالف «القرار» بقيادة النجيفة فى ديالى.



وتصدر ائتلاف «سائرون» بزعامة الصدر نتائج محافظة ذي قار، بينما تصدر تحالف الفتح محافظة القادسية، يليه سائرون بقيادة الصدر، وفي المثنى تصدر تحالف «سائرون» بقيادة الصدر بعد بغداد وواسط.



وأشارت المفوضية، إلى أن نتائج الانتخابات العراقية فى المحافظات الـ 10 لا تشمل العراقيين في الخارج والسجناء والمرضى.



وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه مجموعة من العراقيون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وهم يهتفون «إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة»، في إشارة إلى انحسار التدخل الإيراني في العراقي، وفشلهم في التأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية.