أكدت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح دعم الوزارة لجميع المبادرات المتميزة التي من شأنها دعم وتمكين أفراد المجتمع بكافة فئاته خصوصا مستفيدي الوزارة ومستفيداتها، منوهةً إلى دعم الوزارة لهذه البرامج لتخريج دفعات متواصلة من بناتنا من ذوات الاحتياجات.وأوضحت لدى رعايتها مساء أمس (الأحد)، حفل تخريج وتوظيف الدفعة الأولى من الفتيات من ذوات الاحتياجات من مراكز التأهيل الشامل التابعة للوزارة الملتحقات ببرنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف»، الذي قامت الوزارة بتنفيذه بمشاركة مبادرة «سعي»، وذلك بفندق هوليدي إن الازدهار، أن الوزارة تهدف من تنظيم البرنامج إلى مساعدة الفتيات من ذوات الاحتياجات على تنمية مهاراتهن المهنية، وإتاحة الفرصة أمامهن لتطوير قدراتهن الجسمية والنفسية، وليتمكنّ من المنافسة وإثبات ذواتهن بالدخول في سوق العمل، وعلى الاندماج في مجموعات العمل كأفراد منتجين وفاعلين لأنفسهن ومجتمعهن، وذلك يمثل جزءا من أهداف الوزارة في تحقيق رؤية 2030.وتمنت الرماح للفتيات الخريجات التوفيق في حياتهن العملية، وكذلك النجاح لهذا البرنامج المميز في تدريب وتأهيل وتوظيف الفتيات من ذوات الاحتياجات، مقدمة شكرها وتقديرها لمبادرة (سعي) على تدريب وتأهيل الخريجات.من جانبه، بين رئيس مجلس إدارة «سعي» لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة مرزوق بن عبدالله العتيبي، في كلمته أن البرنامج الذي نفذته المبادرة احتوى على 16 دورة تدريبية تأهيلية و5 ورش عمل، أُعدت خصيصا للمستفيدات و32 ساعة دعم نفسي وأسري و7 أسابيع تدريب عملي مهني، وأثمر ذلك بتوظيفهن جميعا في مهن تناسب قدراتهن ورغباتهن ومؤهلاتهن في 3 قطاعات مختلفة، وستقدم لهن المتابعة المستمرة بعد التوظيف لضمان استمراريتهن ولتطوير أدائهن.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمراحل تنفيذ برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» للفتيات من ذوات الاحتياجات.وفي ختام الحفل وقعت الفتيات الخريجات عقود التوظيف، ثم كرمت الدكتورة تماضر الرماح الخريجات، ومبادرة «سعي» و(شركة الراجحي) على جهودها في إنجاح مراحل البرنامج والاحتفاء بالخريجات.يذكر أن برنامج «التدريب المنتهي بالتوظيف» للفتيات من ذوات الاحتياجات بمراكز التأهيل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعد إحدى المبادرات التي أطلقتها لجنة تقويم وتطوير مراكز التأهيل ودور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، والتي تستهدف الحالات الملتحقة بمراكز التأهيل الشامل والقادرة على الالتحاق بسوق العمل.وقام البرنامج بناء على مذكرة التفاهم التي عقدتها الوزارة مع مبادرة «سعي» لتنفيذ البرنامج من جانب التدريب والتأهيل والتوظيف ومتابعة الحالات وبإشراف ومتابعة من الوزارة بإعداد فريق عمل مؤهل من مختلف التخصصات لمتابعة سير عمل البرنامج وفق الخطط التي وضعت له.