أكدت إدارة تعليم الطائف على لسان المتحدث باسمها عواض الخديدي لـ«عكاظ»، أنها لن تعيد اختبار العلوم (المركزي) للصف الأول المتوسط، الذي تسربت أسئلته الأسبوع الماضي، لافتا إلى ما أسماه عدم وجود أثر لتسرب الأسئلة في إجابات الطلاب والطالبات، الأمر الذي يؤكد عدم الحاجة لإعادة الاختبار.وفي مكة المكرمة، سلمت إدارة التعليم المدارس مظاريف مغلقة تحتوي على أسئلة بديلة لاختبار الحديث للصف الثالث المتوسط، ليؤدي اختباره الطلاب والطالبات اليوم (الإثنين).وتحوطت الإدارة من تسرب الاختبار من خلال التأكيد على عدم فتح المظاريف إلا بحضور المشرف التربوي وقائد المدرسة ومعلم المادة صباح اليوم.