طالب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد العواد أثناء تكريمه لمتقاعدين وزارته بمواصلتهم العمل في مجالهم لكون المثقف والإعلامي لا يوجد له عمر معين فالمجال مفتوح حاليا مع توجه الدولة الكبير لتطوير قطاع الإعلام

وقال العواد أثناء حضوره احتفالية وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون مساء أمس (الأحد) لتكريم المتقاعدين عام (1439هـ 2018م) والذي أقيم في بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض "بأنكم قدمتوا أداء متميز وسيبقى مكانكم محفوظاً في قلب كل زميل من زملائكم في وزارة الثقافة والإعلام".

وأضاف العواد أن المتقاعدين هم من الخبرات التي يجب الاستفادة منها سواء بالوزارة أو في الهيئات والمراكز الجديدة التي تم إطلاقها وفي مقدمتها مركز التواصل الحكومي ومركز التواصل الدولي والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للثقافة وغيرها.