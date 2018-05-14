أثمرت مشاركة المملكة في مهرجان كان السينمائي بتسعة أفلام سعودية تنوعت بين الكوميدية والدراما، عن عقد اتفاق مبدئي بين شركة إيماكس كوربوريشن والهيئة العامة للثقافة يقضي بالبحث عن فرص لتحديد وترقية الأفلام المحلية وتعزيزها في صيغة إيماكس.واستقطب جناح المملكة المشارك في المهرجان إقبالا منقطع النظير، لمشاهدة الأفلام السعودية ومن بينها «كبش فداء» لطلحة عبدالرحمن، و«وسطي» لعلي كلثمي وغيرهما.واعتبر المختصون في الشأن السينمائي أن هذا الحدث المتمثل في وجود جناح مجلس السينما السعودي على شواطئ الريفييرا هو شأن مهم وواقعي، يفتح النوافذ للعالم عن التحول الجذري الذي تشهده المملكة.واعتبر المختصون في السينما السعودية أن القاعات الـ 350 التي ستدشن بالمملكة ستكون متنفسا للعائلات والشباب الذي يفوق 65 ٪ من السكان تحت سن 35 سنة. وأيضا ستساهم في التعريف بالمنتج المحلي، مثلما صرح المخرج علي كلثمي.