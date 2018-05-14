بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر نبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا.وقال ولي العهد «علمت بنبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين هذا العمل الإرهابي الغادر، لأبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق بأحر التعازي، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب».