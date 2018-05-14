بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر نبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا.وقال الملك «علمنا بنبأ الهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة سورابايا، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر هذا العمل الإرهابي الآثم، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنا لله وإنا إليه راجعون».