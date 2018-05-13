أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أن «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة المملكة هو صمام أمان الأمة العربية وسيبقى قوياً متماسكا لحماية أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية العمل مع التحالف في مواجهة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني الذي يهدد أمن اليمن والمنطقة العربية ‏والإقليم.‏ونوه بن دغر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية بالدعم الذي تقدمة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود للشعب اليمني في هذه الظروف التي ‏يعيشها ووقوفها الدائم والمساند مع الحكومة الشرعية.‏