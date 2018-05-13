رفع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على رعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية.وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن تشريف خادم الحرمين الشريفين لهذا العرس الرياضي، تأكيد لما يوليه من اهتمام متواصل لقطاع الرياضة والشباب، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، مبينًا أن تشريف القائد ولقاءه بأبنائه الرياضيين في هذا اليوم التاريخي سيظل عالقًا في أذهان الجميع.كما هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، على نجاح الموسم الرياضي ونجاح الكرنفال الختامي للمباراة النهائية الذي أسعد كل الرياضيين.وقدم الأمير عبد العزيز الفيصل التهاني والتبريكات لإدارة نادي الاتحاد والجماهير بمناسبة تتويجهم باللقب الغالي، مشيرًا إلى فخره بالمستوى الذي ظهر به اللقاء من مستوى فني رفيع يعكس تطور كرة القدم السعودية، متمنيًا في الوقت ذاته لفريق الفيصلي حظًّا أوفر في المنافسات القادمة.