أحبطت جمارك مطار القاهرة اليوم (الأحد)، محاولة تهريب عدد من الكتب والوثائق والمخطوطات النادرة، داخل 7 طرود إلى السعودية، وقررت مصادرتها وايداعها في وزارة الآثار والبدء في ترميمها.وبحسب صحيفة «اليوم السابع» المصرية أوضحت اللجنة المشتركة المشكلة لفحص الطرود الـ 7 وجود مجموعه من الكتب والوثائق والأوراق كتب 3 منها يدوياً، شملت على كتاب «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» المكون من 277 صفحة لأحمد زيني دحلان، ويحمل هوامش وتعقيب ويؤرخ لمدينة مكة المكرمة بعدة تواريخ تبدأ من 948 هـ حتى 1299 هـ ، وبه آثار ترميم، وكتاب «صفة المخطوط» من 58 صفحة بعنوان «رسالة في الأحبار وغيره»، نسخ في رجب 1265 هـ ، وكتاب مخطوط مكون من 20 صفحة بعنوان «اتحاف الأنام واسعاف الأفهام شرح لتوضيح المقام في الوقف على الهمزة لحمزه وهشام» بتاريخ 28 جمادى الثاني 1334 هـ.وأشارت اللجنة إلى وجود 10 وثائق حكومية مصرية مخطوطة بخط اليد تحتوي على بيان من المساجد والأملاك لبعض الأراضي في بعض المحافظات المصرية مثل المنوفية وأسيوط للفترة ما بين 1230 هـ حتى الـ 1251 هـ.