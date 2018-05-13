أعلن رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الزميل محمد التونسي انتهاء علاقته بالصحيفة، بعد 7 سنوات قضاها في رئاسة تحرير الصحيفة الإماراتية منذ عام 2012.



وكتب التونسي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «اليوم تدخل رئاستي صحيفة الرؤية عامها السابع منذ التأسيس، واليوم أغادرها ومعي نتاج ثري لتجربة ثرية».



وشكر التونسي الشيخ منصور بن زايد على السمو والمهمة والثقة، قائلاً:«شكراً لأنك لم تقبل يوماً بغير»إعلام مؤثر«يحترم عقول الناس وينصف المنجز شكراً فريق العمل الاحترافي بامتياز».



وكان التونسي أول رئيس تحرير سعودي يستلم رئاسة تحرير صحيفة غير سعودية، بعد مسيرة ثرية للتونسي في الصحافة السعودية، تنقل خلالها من جريدة الجزيرة ليرأس تحرير الاقتصادية إلى رئاسة تحرير إيلاف الالكترونية وإدارة القناة الإخبارية قبل أن ينهي مشواره محلياً برئاسة تحرير جريدة عكاظ.