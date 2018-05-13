عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون اجتماعه الرابع عشر اليوم (الأحد) برئاسة وزير الثقافة والإعلام رئيس المجلس الدكتور عواد بن صالح العواد، وذلك بمقر الوزارة بالرياض، وناقش الاجتماع سير عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون وتطوراته والأعمال المنجزة.كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات القناة الجديدة «SBC» التي تم الإعلان مسبقاً عن أن انطلاقتها ستكون مع بداية شهر رمضان المبارك بمجموعة من البرامج الحصرية تواكب التطوير، والتجديد الذي أطلقته رؤية المملكة 2030 على الساحة الثقافية، والسياحية، والترفيهية، وترضي المشاهد السعودي من خلال تلبية احتياجاته الفكرية، والثقافية.من جانب آخر، تابع المجلس آخر التطورات المتعلقة بشركة الإنتاج التلفزيوني «شركة الإنتاج البرامجي» المملوكة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. كما ناقش آخر ما تم من الإجراءات النظامية، والمالية، والإدارية، ونظام الحوكمة، المتعلقة بتأسيس الشركة.من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عرضاً شاملاً عن الاستراتيجية القادمة للهيئة وما يتعلق بجميع أعمالها ومساراتها من برامجها وإدارتها المالية، التقنية وغيرها.