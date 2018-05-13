يشارك 17 موهوباً وموهوبة ضمن وفد المملكة العربية السعودية في مسابقة معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2018، الذي يقام في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسلفانيا خلال الفترة من 12 إلى 19 مايو 2018م.ويعد معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 2018 من أعرق المسابقات العلمية وأكبرها في البحث العلمي، ويستهدف طلبة المرحلة ما قبل الجامعية، ويشارك فيه سنوياً 1800 مشارك من أكثر من 75 دولة، حيث يتنافس المشاركون والمشاركات لعرض أبحاثهم، والتنافس على جوائز قيمة.وتشارك المملكة في هذا العام، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم بـ (17) مشروعاً علمياً يقدمها (17) طالباً وطالبة (8 طلاب، 9 طالبات) في مجالات متعددة في العلوم والهندسة.وتعد هذه المشاركة الثانية عشرة للمملكة العربية السعودية، حيث حقق الموهوبون والموهوبات السعوديون خلال المشاركات في السنوات الماضية 54 جائزة (36 جائزة كبرى، و18 جائزة خاصة).وبدأت المملكة المشاركة في معرض إنتل أيسف ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، ووزارة التعليم منذ العام 2007م، وبدأت بحصد الجوائز منذ أولى مشاركاتها بعدد (2 جائزة)، واستمرت بتحقيق الجوائز ومنافسة باقي الدول المشاركة في المسابقة على المراكز الأولى، واحتلت المملكة المركز الثالث في المسابقة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.وتقدم مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في هذا العام جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 90 ألف دولار في أربع مجالات بحث مستجدة لتحقيق الاستدامة العالمية المستقبلية.والمجالات العلمية للجائزة هي على النحو التالي: التكنولوجيا الحديثة لحل المشاكل المعاصرة، الاستراتيجيات العلاجية المبتكرة في التطبيقات الصحية، المبادرات المستدامة في تقنية المياه، والحلول الذكية في الأمن السيبراني، حيث سيتم منح 10 بحوث علمية 10 جوائز نقدية قيمة كل منها ألف دولار إضافة إلى 4 منح جامعية تقدر ب 20 ألف دولار لكل منحة.