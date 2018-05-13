أطلقت وكيل وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، اليوم (الأحد)، مبادرة تقديم قسائم شرائية مسبقة الدفع لتوفير الزي المدرسي للطالبات المستحقات لبرنامج الدعم.وأوضحت الدكتورة العواد أن المبادرة تتضمن تقديم القسائم بشكل سنوي، مؤكدة أهمية الخدمة المجتمعية ومشاركة رجال الأعمال والشركات المعنية لدعم الجوانب المتعلقة بالتكاتف ورعاية المحتاج. وأشارت إلى أن المبادرة أحد مخرجات المعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم 2018 المختص بالطفولة المبكرة الذي تم خلاله توقيع العديد من المبادرات التي تخدم الطفولة المبكرة.من جانبها، أوضحت مدير عام التوجيه والإرشاد موضي المقيطيب أن المبادرة سنوية، وجاءت من منطلق الشراكة مع المجتمع وتنميته، وتقديم خدمات عينية «قسائم شرائية مسبقة الدفع»، بالتواصل مع إدارات التعليم بعد دراسة حاجات الطالبات من قبل المرشدة الطلابية في المدرسة، ويتم الترشيح بناء على توصية من لجنة التوجيه والإرشاد للتنسيق وتوضيح آلية التسليم حفاظاً على مشاعر الطالبات، مضيفةً: «سنعمل هذا العام بناء على توجيهات وكيل الوزارة للتعليم «بنات» بتخصيص المبادرة لطالبات المرحلة الابتدائية».وتهدف المبادرة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركات المجتمعية المتنوعة وتلمس حاجات المجتمع من خلال العطاء والمشاركة والبذل والمساهمة في إشباع الحاجات وحل المشكلات مما يحقق التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة وتنمية الإحساس بالانتماء المجتمعي و مساعدة قطاع التعليم على تحقيق أهدافه المختلفة.