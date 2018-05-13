أطلق مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز مبادرة «تستحق ذلك»، بهدف تعزيز الثقة والتقدير لجميع منسوبي المستشفى بجميع المستويات، وهي مبادرة مستمرة ومتواصلة ستنطلق من يوم الأحد 27 شعبان.



وقالت المدير التنفيذي المشارك لخدمات المرضى ومركز الرعاية المتمحورة للأفراد بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز هدى بنت خالد العتيبي: إن هذه المبادرة الرمزية تهدف إلى تعزيز سبل التواصل والثقة والتقدير لهؤلاء المنسوبين، وإظهار التقدير لجهودهم وتفانيهم في أداء عملهم وتحفيز زملائهم ليحذوا حذوهم"، مبينة أنها عبارة عن مفاجأة الموظف فور دخوله للعمل بهدية رمزية أو بشهادة شكر أو بتكريم في المحافل الرسمية على جهوده وتفانيه.



وأضافت العتيبي أن هذه المبادرة موجهة إلى جميع المنسوبين الذين بادروا وتفانوا في أداء عملهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم ولتحسين جودة هذا العمل دون أن ينتظروا ثناءً، لافتة إلى أن هذا التقدير سيكون موجها على سبيل المثال إلى الموظف والطبيب الذي يحضر إلى مكتبه وعيادته في الوقت المحدد أو قبله دون تأخير، وكذلك الموظف الذي يتفانى في مساعدة الآخرين خارج نطاق مهماته المطلوبة، والموظف الذي يحصل على ثناء أو شكر من المراجعين وذويهم.



وسوف تتخذ المبادرة عنصر مفاجأة هؤلاء الموظفين في مواقعهم بفريق خاص كونته إدارة المستشفى وشكرهم على ما قاموا به علناً أمام زملائهم وتقديم هدية رمزية لهم، كما أن من سيتكرر اسمه لعدة مرات سيحصل على تقدير وثناء أكبر في مراحل متقدمة كوضع اسمه على لوحة شرف المستشفى أو إدراجه في قائمة الموظفين المثاليين.



يذكر أن مبادرة «تستحق ذلك» تسعى لتحقيق معايير الرعاية المتمحورة حول الأفراد، وتهيئة بيئة يسودها الاحترام والإنسانية.