افتتح محافظ أملج زياد بن عبد المحسن البازعي، اليوم (الأحد)، قسم الاتصالات الإدارية وقسم تنويم النساء بمستشفى أملج العام، بحضور مدير عام صحة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، والقيادات الصحية بالمحافظة، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.ويأتي ذلك بعد أن عملت إدارة المستشفى نقلة تطويرية للتغيير والإصلاح في بعض الأقسام ضمن الخطة التطويرية لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتقديم خدمات طبية عالية لخدمة المرضى والمراجعين.فيما استقبل محافظ أملج زياد البازعي مدير عام صحة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي في مكتبه بالمحافظة، وتم خلال اللقاء مناقشة واستعراض العديد من الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.