يرعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مساء يوم غد «الإثنين»، حفلة تخريج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة الفيصلية للموهوبين بجدة للعام الدراسي ١٤٣٨ -١٤٣٩هـ، بحضور مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، وقادة التعليم بالمحافظة، وأولياء أمور الطلاب الخريجين والمشرفين والمعلمين، وذلك في إحدى القاعات بجدة.وأعرب مدير عام التعليم بجدة بهذه المناسبة عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على رعايته للعلم والمتعلمين في جدة بوجه عام والطلاب الموهوبين بوجه خاص، داعيا الله أن يوفقهم لخدمة وطنهم.