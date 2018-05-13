غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة إشبيلية الإسبانية استعدادًا لمواجهة منتخب اليونان يوم الثلاثاء القادم في ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حالياً في مملكة إسبانيا الذي يأتي ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.وكان المنتخب السعودي قد أجرى صباح اليوم مراناً صباحياً، حيث بدأ بالجري حول الملعب، ثم تمارين الإحماء، تلا ذلك تمرين العرضيات، بعدها قسم المدير الفني للمنتخب خوان انطونيو بيتزي اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة على كامل مساحة الملعب، وطبق من خلالها الطريقة الفنية التي سيعمد على تطبيقها في المباراة الودية القادمة، مختتماً الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.