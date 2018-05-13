أحال النائب العام المصري نبيل صادق، اليوم (الأحد)، 278 متهما بقيادة والانضمام للحركتين المسلحتين «حسم» و«لواء الثورة»، وارتكاب «عمليات إرهابية» على القضاء العسكري، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول إن المتهمين «ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين»، موضحا أن من بينهم 141 متهما محبوسين احتياطيا في الوقت الراهن. واعتبرت السلطات المصرية حركتي «حسم» و«لواء الثورة» المسلحتين منبثقتان من جماعة الإخوان المسلمين.وأضاف المسؤول القضائي أن المحالين على القضاء العسكري متهمون بـ«ارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة».وكان النائب العام أحال الأسبوع الماضي 555 شخصا على القضاء العسكري، موجهاً لهم التهم بالانضمام إلى الفرع المصري لتنظيم «داعش».