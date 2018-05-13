حقق فريق ليفربول المركز الـ 4 بفوزه على ضيفه برايتون بأربعة أهداف دون رد اليوم (الأحد)، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما قاده إلى حجز البطاقة الأخيرة المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.ورفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة محتلاً المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري، ويضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد، فيما تجمد رصيد برايتون عند 40 نقطة في المركز الـ 15.وانفرد النجم المصري محمد صلاح بلقب الهداف التاريخي خلال موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المكون من 38 جولة، عقب تسجيله هدفه الـ 32 اليوم، ليتفوق بفارق هدف على البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، والأورجوهياني لويس سواريز عندما كان لاعبا في ليفربول، وآلان شيرر عندما كان لاعبا في نيوكاسل.وبات صلاح الهداف التاريخي لليفربول خلال موسم واحد ببطولة الدوري، وحطم رقم سواريز الذي أحرز 31 هدفا في موسم 2013 - 2014.