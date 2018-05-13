قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون اليوم إن فرض عقوبات أمريكية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي «محتمل». وصرح لشبكة سي. إن. إن بأن ذلك «يتوقف على سلوك الحكومات الأخرى». واشتعلت مجدداً انتفاضة الإيرانيين الذين صادرت أموالهم البنوك التابعة لنظام الملالي. ونفذ محتجون إعداماً رمزياً لـ«دمية» رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً يظهر تجمعاً حاشداً لمواطنين في طهران، تظاهروا (السبت) أمام نيابة الجرائم المالية والمصرفية، مطالبين بإعدام رئيس البنك المركزي لعدم الاستجابة لمطالبهم بإعادة أموالهم المودعة لدى مؤسسة تابعة للبنك المركزي. وبلغ سعر صرف الريال أمس 80 ألفاً في مقابل الدولار. (تفاصيل ص؟)