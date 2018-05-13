نفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان جولات تفتيشية مفاجئة، بمشاركة مدير عام الفرع المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، على منشآت الإيواء السياحي، شملت عدداً من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمنطقة جازان.وتهدف الحملة إلى الاطلاع على مدى تطبيق مشغّلي قطاع الإيواء معايير الجودة المطلوبة، وفقاً لمعايير التصنيف، ومواءمة أوضاعها وفقاً لاشتراطات الهيئة وتصنيفها، ومدى جاهزيتها لاستقبال زوّار المنطقة.وأوضح المهندس الكبيسي أن الهيئة لن تسمح بوجود منشآت سياحية مرخصة أو غير مرخصة لا تحقّق الحد الأدنى للأمن وسلامة التشغيل, مؤكداً أن هذه الزيارات تحظى باهتمام أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وسمو نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الهيئة، بعمل جولات دورية لمعرفة مدى رضا السائح والزائر عن الخدمات السياحية المقدمة، والسعي مع مشغّلي الخدمة لتطبيق لوائح تشغيل المرافق السياحية وأنظمتها.وأبان المهندس الكبيسي أن فرع الهيئة يقوم بجولات تفتيشية في فصل الصيف تشمل جميع الخدمات السياحية المقدمة، والاجتماع مع مستثمرين في المجال السياحي، وتقديم الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مؤكداً أن أمير المنطقة وسمو نائبه يتابعان باهتمام ملف الاستثمار السياحي، ووجّها بدعم المستثمرين واستقطابهم للاستثمار بالمنطقة.