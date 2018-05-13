وقّعت أرامكو السعودية، اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لتأسيس مركز للأعمال بالجامعة، يهدف لإطلاق برنامج تجاري واجتماعي مستدام ومتطور للمرأة السعودية.وتأتي مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في الدمام، تماشيًا مع متطلبات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل من 22% إلى 30%، لتعزيز دورها في أعمال التنمية الشاملة بالمملكة.وأوضح المدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة في أرامكو السعودية زياد المرشد أن مذكرة التفاهم تؤكد الدور الفاعل لأرامكو السعودية في تمكين المرأة، وخلق الفرص والبرامج التي تساعدها في تطوير قدراتها من أجل تأهيلها للإسهام في أعمال التنمية الوطنية كما تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتطبيق معايير عالمية متطورة في العمل والإنتاج ونقل التقنيات وتوطينها في بيئتنا المحلية بما يخدم جميع الشرائح المجتمعية، ومن بينها المرأة التي نسعى لتمكينها بأحدث نماذج تطوير الموارد البشرية.