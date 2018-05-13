يبدو أن رائحة دعم الإرهاب وتشجيع تمويله التي تفوح من تصرفات النظام القطري لم يعد ممكناً السكوت عليها في بريطانيا. فبعد نحو أسبوع فحسب من افتضاح مجاملة رئيس الوزراء القطري أبرز الملاحقين القطريين بتهمة تمويل الإرهاب، تزايدت مطالب نواب حزب المحافظين الحاكم لحكومة تيريزا ماي باتخاذ موقف صارم ضد قطر، بعدما اطلعت صحيفة «صانداي تلغراف» على سلسلة رسائل إلكترونية بين قادة نظام الحمدين وقائد فيلق القدس الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، وزعيم ميليشيا حزب الله الإيرانية الإرهابية في لبنان حسن نصر الله. وقال النائب المحافظ زاك غولد سميث: «لا يمكننا أن نغمض أعيننا بوجه السلوك القطري». وأثارت الرسائل القطرية استنكاراً واسع النطاق يتوقع أن يثير رد فعل حكومياً بريطانياً، خصوصاً دفع قطر مليار دولار لميليشيات شيعية تابعة لإيران في العراق، و50 مليوناً لسليماني الذي يتنقل بين سورية والعراق.