شدد مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري على أهمية التواصل في الميدان بين أعضاء الهيئة والجهات ذات العلاقة، والتنسيق معهم لمعالجة ما يظهر من مخالفات شرعية ونظامية.وقال الشيخ العمري عقب القيام بجولة تفقدية لهيئة محافظة بحرة أمس للوقوف على سير العمل والاطلاع على مجرياته ومتابعة العمل الميداني والإداري والوقوف على احتياج الموظفين الميدانيين والإداريين: إن من مقاصد الشريعة العليا القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق مراد الشارع الحكيم، مبينا حرص القيادة الحكيمة على إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعمها بكافة الإمكانات البشرية والمادية والتقنية.وناقش الشيخ العمري تعزيز العمل الميداني وسبل تطويره وما يواجهه الأعضاء من صعوبات أثناء تأدية عملهم، واضعا الحلول الميسرة لتجاوز كل ما يعيق العمل سواء الميداني أو الإداري.وأشاد الشيخ العمري بما يلقاه فرع منطقة مكة المكرمة من دعم مستمر من لدن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير عبدالله بن بندر للرقي بكفاءة العمل الميداني والإداري ومستوى الأداء لدى منسوبي فرع الرئاسة وفق ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة.