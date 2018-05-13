أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، تكفل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج للمرة الأولى. وقال بنتن لا صحة لتحملهم رسوم التأشيرة الأولى.جاء ذلك خلال لقاء تعاوني بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزاره الحج و العمرة برعاية الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، وبحضور مديري العموم بالرئاسة ومساعديهم.وفي مستهل اللقاء، قُدّم عرض مرئي بعنوان «برنامج خدمة ضيوف الرحمن» استعرض عدداً من الخدمات التي تقدمها الرئاسة منها: (حسن وفادة القاصدين، وتطوير الخدمات الإرشادية المكانية والزمانية للضيوف، وتطوير منهجية التطوع والعمل التطوعي والخدمات الإلكترونية المستحدثة المواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتعزيز القيم الإسلامية والوسطية والاعتدال والتسامح).عقب ذلك ألقى الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمة ترحيبية بمعالي وزير الحج والعمرة، ثم تحدث عن دعم ولاة الأمر –حفظهم الله– للحرمين الشريفين وقاصديهما، مثنياً على الرعاية الجليلة والخدمات التكاملية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وإن توافق وزارة الحج والعمرة مع الرئاسة سيضاعف الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والعمار والزوار.وقال السديس: «كما لا ننسى أن الرئاسة عملت اتفاقية سابقة هدفت إلى تفعيل الشراكة بين الجهازين المتناغمين من أجل تذليل وتسهيل كافة الخدمات للقاصدين ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة».وأشار إلى أنّ الجهازين -الرئاسة والوزارة- يحرصان على تعزيز القيم الإسلامية من خلال الخدمات التوجيهية والتوعوية في الحرمين الشريفين، وكذلك تفعيل مكاتب إرشاد التائهين.وقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عدداً من المبادرات التطويرية كجزء من برنامج التحول الوطني.وأعرب السديس عن احتفائه بهذه الشراكة التفاعلية بين الرئاسة والوزارة، التي تهدف إلى تذليل الصعوبات للقاصدين وتسهيل عملية قدومهم إلى الحرمين المكي والمدني.وتحدث وزير الحج والعمرة عن تكفل خادم الحرمين الشريفين بتأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج للمرة الأولى وأنّه لا صحة لتحملهم رسوم التأشيرة الأولى.