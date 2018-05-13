تعرض 21 شخصا لإصابات مختلفة جراء انقلاب الباص الذي كان يقلهم على طريق ضباء في عقبة الخريطة عصر أمس (الأحد).وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا من عمليات أمن الطرق بوجود حادثة انقلاب باص على طريق ضباء في عقبة الخريطة، مشيراً إلى أنه تم توجيه ٩ فرق إسعافية للموقع (5 فرق من الهلال الأحمر و 4 من الصحة).وتابع: «اتضح وجود ٢١ إصابة في الموقع، 4 حالات شبه مستقرة، و١٧ حالة مستقرة منهم 5 عولجوا في الموقع ورفضوا النقل، وتم نقل ١٢ إصابة عن طريق الهلال الأحمر، ونقل 4 إصابات عن طريق إسعافات الصحة»، مؤكدا أنه نقلت جميع الإصابات إلى تبوك 7 منها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي، و9 إلى مستشفى الملك خالد.