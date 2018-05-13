أكد رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد أن الحكومة الجديدة لن تنفذ عقوبة نشر أخبار غير دقيقة طالما أنها لا تهدد استقرار البلاد. وقال مهاتير في جلسة مع وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما) وهيئة راديو وتلفزيون ماليزيا الحكومي (آر.تي.إم) اليوم (الأحد): إن هذا الإجراء لتمكين الممارسين الإعلاميين المحليين التمييز بشكل واضح بين الأخبار الكاذبة أو الأخبار الصحيحة في تقاريرهم.



وأضاف أنه بالرغم من أن الحكومة الجديدة تحت قيادة حزب تحالف الأمل تدعم حرية الصحافة ومع ذلك فإنه له حدود، موضحاً أنه في حالة تعمد نشر تقارير لبث الفوضى، ستتم مواجهتهم بقوانين خاصة.



وذكر أن القانون الخاص بشأن الأخبار الكاذبة سيعتمد تعريفا جديدا وواضحا حتى يفهم المجتمع وشركات النشر والطباعة ما هو المقصود به.