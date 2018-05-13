تنظم هيئة الصحفيين السعوديين بالتعاون مع مبادرة واعية القانونية بالشراكة مع مؤسسة الوليد للإنسانية حلقتي نقاش حول المخالفات الصحفية، والجرائم المعلوماتية بالرياض، الساعة السادسة والنصف من مساء يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، 14-15 مايو الجاري بمقر الهيئة بالرياض.



ويشارك في تقديم محاور حلقة النقاش الأولى عن مخالفات النشر كل من عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس تحرير صحيفة الوطن الدكتور عثمان الصيني، وعضو لجنة المخالفات الصحفية المستشار القانوني إبراهيم أكبر، وأمين اللجنة الابتدائية لمخالفات الإعلام والنشر المستشار القانوني محمد عبدالرحمن السحيباني، وسيتحدث رئيس مجلس إدارة الهيئة خالد المالك قبل تقديمه للمشاركة عن أبعاد ومضامين إقامة هاتين الحلقتين.



أما الحلقة الثانية، التي ستقام مساء يوم الثلاثاء عن الجرائم المعلوماتية، فسيشارك فيها كل من: القاضي السابق والمستشار القانوني في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صالح الربيعة، والمحامي والمستشار القانوني فيصل الطايع، ووكيلة كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة جدة البروفيسور أميمة عمر بانسق، والباحث الزائر في جامعة إم آي تي بأمريكا.



وستتطرق الندوتان إلى جوانب عدة تتعلق بالممارسة الإعلامية وضوابط النشر، والأخطاء التي يقع فيها كثير من المحررين والإعلاميين والكتاب بشكل عام أثناء مباشرتهم لمهماتهم الإعلامية، وستركز حلقة النقاش الثانية عن كل ما يتعلق بنظام جرائم المعلوماتية، والاستخدامات الخاطئة لممارسي مهنة الصحافة، خصوصا فيما يخفى على عدد من الصحفيين أثناء النشر الصحفي بالنقل عبر وسائط إلكترونية مما يخرجها عن النظر إليها في لجنة المخالفات والنشر الصحفي إلى نظر المحاكم الجزائية لها وتعريف عن جوانب عن الأمن السيبراني.



وقد دعي للحلقتين عدد من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمهتمين بالشأن الإعلامي والقانوني من الجنسين.