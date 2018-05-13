ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه يأمل أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية التعامل مع إيران بعد أن هدد الرئيس دونالد ترمب بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تواصل العمل هناك.

وقال بومبيو في حديث لقناة فوكس نيوز اليوم (الأحد) إن «الولايات المتحدة لم تستهدف أوروبا عندما انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الأسبوع الماضي».وأضاف «آمل أن نتوصل في الأيام والأسابيع القادمة إلى اتفاق يمكن تطبيقه في واقع الأمر.. اتفاق يحمي حقا العالم من السلوك الإيراني السيئ، ليس من برنامجها النووي فحسب وإنما من صواريخها وسلوكها الشرير أيضا».