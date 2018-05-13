استقبل وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بمقر الوزارة اليوم (الأحد), سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان يرافقه وفد من السفارة.وتناول الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والتعاون المشترك بينهما في جملة من المجالات ذات العلاقة بالنقل، وبحث سبل التعاون في قطاع النقل الجوي، وآليات تعزيزها، بعقد شراكات واتفاقيات بين البلدين، بما يخدم حركة النقل الجوي المتنامية بينهما.وأكد سفير دولة الإمارات لدى المملكة, حرص بلاده الدائم على التعاون مع المملكة في مجالات النقل بمختلف أنماطها.