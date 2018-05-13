دشن أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم (الأحد) المشاريع التطويرية بصحة محافظة القريات.



وفور وصول أمير المنطقة لمستشفى القريات كان في استقباله وزير الصحة ومحافظ القريات عبدالله الجاسر والمسؤولين، حيث تجول داخل المشاريع التطويرية مستمعاً إلى شرح عنها .



ثم ألقى الدكتور توفيق الربيعة كلمة أوضح فيها أن البناء في هذا الوطن المعطاء بفضل الله مستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وتُجسد هذه المشاريع التي نسعد جميعاً اليوم بتدشينها الرعاية الكريمة والدعم اللا محدود من لدن حكومتنا الرشيدة للخدمات الصحية والحرص على صحة وسلامة المواطنين، مضيفاً أن الصحة سعت من خلال مشروع تطوير البنية التحتية بمستشفى القريات العام لتحقيق معايير الجودة وتوفير كافة المتطلبات التي تساهم في رفع كفاءة الأداء ، وذلك من خلال المشاريع التطويرية والتي تمثلت في تطوير قسم النساء والولادة بعدد 52 سرير بنسبة زيادة 74% وتطوير وتأهيل مبنى العيادات الخارجية وزيادة عدد العيادات بنسبة 135% وتدشين مركز السمنة وتطوير النظام الصحي الإلكتروني وتطوير المختبر المركزي وبنك الدم ومركز السموم وتطوير المبنى الإداري، وغرف العمليات، ومركز الغدد الصماء والسكر، والصيدلية الداخلية، وتأهيل الموقع العام.



وأبان الربيعى أننا نحتفل اليوم بإضافة حزمة من مشاريع الخير الصحية الحيوية والهامة وهي الانتهاء من تجهيز وتأثيث مركز أمراض وجراحة القلب وافتتاح مستشفى الملك فيصل بالمحافظة ووضع حجر الأساس لتطوير وتأهيل كلاً من مباني مركز الكلى، ومركز العلاج الطبيعي، ومركز طب الأسنان التخصصي، وقسم الطوارئ وقسم العناية المركزة للكبار وتأهيل وتطوير سبعة مراكز صحية وتأهيل وتطوير مستشفى العيساوية وتأهيل وتطوير مستشفى الصحة النفسية.



وأكد وزير الصحة أن هذه المشاريع ستسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية للخدمات الصحية في المحافظة ، وتقليل الإحالات للمستشفيات خارج المحافظة، كما أنها تمثل إضافة مميزة لمنظومة المرافق الصحية بالمحافظة .



وتقدم الدكتور الربيعة بالشكر للأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على الدعم المتواصل للقطاع الصحي بالمنطقة ، كما قدم شكره لكافة الزملاء منسوبي الشؤون الصحية والعاملين في المرافق الصحية على جهودهم للإرتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع البرنامج الوطني للتحول ورؤية المملكة 2030 .



بعد ذلك تم عرض مرئي عن المشاريع التطويرية في صحة القريات .



ثم ألقى مدير صحة القريات عبد الرحمن الحربي كلمة أكد فيها العمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 ، مقدما شكره لأمير المنطقة ولوزير الصحة على دعمهم وحضورهم لحفل اليوم.



بعدها دشن الأمير بدر بن سلطان المشاريع التطويرية، ثم شهد توقيع اتفاقية بين إدارة التعليم والغرفة التجارية والصحة بالقريات. وفي نهاية الحفل كرم أمير منطقة الجوف المساهمين في المشاريع التي تم تدشينها.