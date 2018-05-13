مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي بن إبراهيم الشهراني خلال لشرحاً عن تجهيز 22 موقعاً تشمل مدن ومحافظات ومراكز المنطقة لاستقبال طلبات النساء وتقديم الخدمات المرورية لهن، مشيراً أن الخدمات المقدمة تشمل شعب الحوادث والرخص والسير والهيئة المرورية، مضيفاً أنه تم حصر المتطلبات التقنية لبدء عملية التشغيل مثل البصمات الحيوية للتعرف على الهوية، وكذلك تجهيز الكاميرات المحمولة لرجال الأمن وكاميرات مراقبة المواقع.واطلع أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، خلال استقباله مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي بن إبراهيم الشهراني وعدد من ضباط المرور في المنطقة. في بداية اللقاء على أبرز الخطط الأمنية لصيف هذا العام، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الأمنية لتقديم أفضل الخدمات لزوار المنطقة والمصطافين.و استعرض أمير منطقة عسير أبرز استعدادات وتجهيزات إدارة مرور منطقة عسير لقيادة المرأة، التي شملت إنشاء الميادين المخصصة لاستقبال قائدات المركبات ذوات الخبرات السابقة في قيادة السيارات لتحديد مستوياتهن, وأهم البرامج التي تقدمها إدارات المرور في المنطقة لتأهيل سلوك العاملين في الميدان، والحملات التوعوية التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتهيئة المرأة للقيادة.كما ناقش أمير منطقة عسير آلية تحديث المواصفات الفنية واللوائح التنظيمية لمدارس تعليم القيادة وتحديد الجهات المعنية باستقبال وتدريب النساء في المنطقة، والتنسيق مع جامعة الملك خالد والغرفة التجارية الصناعية بأبها لهذا الغرض.