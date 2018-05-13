استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الأحد) مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي, ومستشار وزير الداخلية اللواء فهد بن محمد الثنيان.وفي بداية الاستقبال, رحب أمير منطقة تبوك بهما، ثم قدم مدير عام الإدارة العامة للمجاهدين لأمير منطقة تبوك تقرير عن أعمال فرع إدارة المجاهدين بالمنطقة.وأكد أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال, دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ومتابعة وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها.من جهته, أعرب اللواء الشدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك, على توجيهاته ودعمه ومتابعته لجهود إدارة المجاهدين بالمنطقة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.