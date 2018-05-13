التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الأحد) في مقر الوزارة في الرياض، رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت، بحضور ومشاركة مسؤولين من وزارة المالية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار.



ورحّب الدكتور الغفيص في بداية اللقاء، برئيس وحدة المحتوى المحلي ومسؤولي الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة، مؤكدا على أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل وفق شراكات استراتيجية وتكامل فعال مع جميع القطاعات الحكومية، سعيا إلى المشاركة في خطة تحفيز القطاع الخاص بناء على الأهداف المرسومة لها.



وأشار الدكتور الغفيص، إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية المشاركة في هذه المهمة الوطنية والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني. وجرى خلال اللقاء تقديم عرض حول مبادرات وبرامج خطة التحفيز وما تضمنته من محفزات ومستجدات لأنشطتها العامة، وآخر التطورات في خطة تحفيز القطاع الخاص.