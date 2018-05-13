كرَّم مدير شرطة محافظة حفرالباطن العقيد فايز بن معجب الشهراني، قائد دوريات أمن الطرق الرائد سعد زيد المطيري، وقائد قوة المهمات والواجبات الخاصة الرائد ثامر بن هادي العسكر، ورئيس مركز أمن الطرق بالرقعي النقيب فهد محمد العتيبي، ومدير شرطة مركز الرقعي النقيب تركي مخلف الشمري، والرقيب بدر شعيل الظفيري، والرقيب صلاح شموط الشراري، نظير جهودهم التي بذلوها في أداء أعمالهم.وكان المُكرَّمون قد نجحوا في القبض على أحد الجناه في قضية مقتل مواطن سعودي على يد خليجي قبل فراره خارج المملكة.وقدم مدير شرطة حفر الباطن الشكر والتقدير للمُكرَّمين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.