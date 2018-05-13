كرَّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، العريف عادل الشمري من منسوبي أفراد مرور حائل، نظير إخلاصه وجهوده المتميز في أداء مهامه المرورية والميدانية على أكمل وجه، حيث تسلم الشمري المكافأة المالية المقدمة من وزير الداخلية من يد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، الذي كرمه نيابة عن وزير الداخلية، في قصر أجا بحائل، بحضور مدير الشرطة ومدير المرور.ورفع أمير منطقة حائل أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، على الدعم الكبير لرجال الأمن والمرور، مشيراً إلى قرب القيادة من رجال الوطن الأوفياء، وقرب الجميع من قيادتهم الحكيمة، مثنياً على شجاعة وإخلاص رجل المرور عادل الشمري، متمنيا له التوفيق ومزيداً من العطاء لخدمة الوطن والقيادة.