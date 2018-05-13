حصد النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح، اليوم (الأحد)، جائزة إضافية في موسمه الأول الاستثنائي مع ناديه، باختياره لاعب العام من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي رابع جائزة أفضل لاعب ينالها خلال أسابيع.وسبق لصلاح (25 عاما) أن اختير أفضل لاعب هذا الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، ومن قبل جمعية صحافيي كرة القدم الإنجليز، إضافة إلى اختياره أفضل لاعب من قبل ناديه ليفربول الذي تعاقد معه صيف العام الماضي قادما من روما الإيطالي.وقال صلاح تعليقا على التتويج الجديد «يقولون إنني لم أحظ بالنجاح هنا في المرة الأولى»، في إشارة إلى تجربته السابقة مع تشلسي التي بدأت مطلع العام 2014 من دون أن يحجز مكانه في صفوف الفريق، فأعير بداية إلى فيورنتينا ثم إلى جاره روما قبل أن يتعاقد مع الأخير بشكل نهائي.وأضاف الدولي المصري «كان في ذهني دائما أن أحقق النجاح هنا في الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا سعيد جدا. أنا فخور جدا بذلك».وقدم صلاح موسما استثنائيا مع «الحمر»، فسجل 31 هدفا في 37 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (43 في مختلف المسابقات)، وسيكون أمام إمكانية الانفراد بالرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في موسم من 38 مباراة، في حال سجل في مباراة فريقه وبرايتون في المرحلة الأخيرة التي تقام في وقت لاحق الأحد.ويتساوى صلاح حاليا بالأهداف الـ31 مع ألن شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007-2008)، والأوروغواياني لويس سواريز (ليفربول 2013-2014).أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، إلا أن الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا.