حلت تغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني من أكثر 100 تغريدة تفاعلا في العالم عام 2017، والأولى عربياً.وأعلنت شركة «تويتر» اليوم (الأحد) خلال ملتقى التواصل الحكومي مع «توتير»، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز من أكثر القادة تأثيراً في العالم على منصة «تويتر».وقالت مديرة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط رشا فواخري، إن 62% من مستخدمي «تويتر» فئة الشباب وتراوح أعمارهم ما بين 18–34 سنة.وذكر مدير «تويتر» في الشرق الأوسط بنجامين اميين، أن 54 مليون محادثة على «تويتر» خاصة بشهر رمضان في الشرق الأوسط، 56% منها قادمة من السعودية.