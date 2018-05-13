رأس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في قصر الحكم، اليوم (الأحد)، الاجتماع الأول لمحافظي المنطقة للعام المالي 1439-1440هـ.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوصيات حيالها.ووجه الأمير فيصل بن بندر المحافظين ببذل الجهود للارتقاء بالعمل بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مشدداً على تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والمقيمين في المحافظات.حضر الاجتماع، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، والمستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.