قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد العمل في تسجيل المزارع في برنامج «سجل» حتى نهاية دوام آخر يوم من شهر رمضان المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة للمزارعين الذين لم يتمكنوا من التسجيل، وتخفيف الضغط عن فروع التسجيل في المناطق المحددة والتي تشمل الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، وتبوك، استجابة لرغبة عدد كبير من المزارعين.وتهيب الوزارة بالمزارعين الذين لم يكملوا تسجيل مزارعهم استغلال الفرصة للتسجيل، مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، وسند حيازة المزرعة، وإحداثيات الزوايا لكل مزرعة.وأوضحت الوزارة، أن تسجيل المزارع في البرنامج شرط لإصدار الرخص الزراعية التي يحدد من خلالها النشاط والمساحة، والحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمزارعين، داعية للمبادرة بالتسجيل امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 1438/1/16 الذي يلزم كل من يزاول النشاط الزراعي بالحصول على سجل زراعي، ولتلافي المخالفة والوقوع تحت طائلة العقوبة حسب الأنظمة، والمنع من الحصول على خدمات الطاقة والخدمات الزراعية التي تقدمها الوزارة.