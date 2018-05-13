عقدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اللقاء السنوي لشركاء «موطن الابتكار ™»، وذلك في مركزها في وادي الرياض للتقنية، حيث رحبت بانضمام تسع شركات عالمية جديدة إلى قائمة شركائها، الذين سيسهمون خلال الفترة القادمة في جهود الشركة لنقل التقنية، والمعرفة، وتوطين الصناعة، وتوليد فرص العمل، في المملكة.وشهد اللقاء استعراضاً لأداء ومنجزات «موطن الابتكار™» خلال العامين 2016 و2017، مع تقديم إستراتيجيته للعام 2018، كما اطلع الشركاء على مبادرة «نساند» التي أطلقتها الشركة مطلع العام الحالي، في إطار دعمها لخطط تنمية المحتوى المحلي، والمساهمة بتنفيذ رؤية المملكة 2030.وأكد نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، بهذه المناسبة، على أهمية هذا اللقاء السنوي في تعزيز دور «موطن الابتكار ™» كمنصة لتوطين التقنيات العالمية والاستفادة من علاقات الشركة الوثيقة في جذب الاستثمارات على المستويين المحلي والعالمي.وقال البنيان: «إن انضمام المزيد من الشركاء إلى»موطن الابتكار ™«يؤكد نجاح هذا المشروع في المساهمة بالتحول نحو الاقتصاد المعرفي، بما يتوافق مع إستراتيجية سابك 2025، التي تعتبر الابتكار عنصراً أساسياً في تطوير مجالات عمل جديدة من شأنها دعم الخطط التنموية للمملكة».وتناول اللقاء الفرص التي يتيحها «موطن الابتكار ™» لشركائه العالميين ضمن منظومة التعاون التي تضم 42 شركة رائدة من تسع دول، بما يضمن نمو الأعمال في بيئة استثمارية جاذبة، تمكنهم من الإسهام في المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات مثل البناء والتشييد، والطاقة، والنقل، والمنتجات الاستهلاكية في المملكة.وزار الشركاء الجدد خلال اللقاء نموذج «المنزل عالي الأداء» الذي تم إنشاؤه في «موطن الابتكار ™»، وتعرفوا على حلول استهلاك الطاقة التي يقدمها، حيث تصل نسبة توفير الطاقة في هذا المنزل إلى 40%.وأسهم «موطن الابتكار ™» منذ افتتاحه في مايو 2016 في إيجاد أكثر من 20 فرصة استثمارية، كما استقبل أكثر من أربعة آلاف زائر، وعقد أكثر من 30 ورشة عمل استفاد منها المهتمون بقطاع الأعمال والابتكار والاستثمار.